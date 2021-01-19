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Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете

Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна на 100%: Роспотребнадзор раскрыл детали испытаний

© photo: Sputnik / Михаил Голенков
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1679)
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Sputnik Грузия
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Российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" показала наивысшую эффективность в ходе клинических испытаний

ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что иммунологическая эффективность препарата по предотвращению COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила 100%.

Схема использования второй российской вакцины предполагает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра, сообщает РИА Новости.

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Также допускается прививка одним компонентом вакцины в случае, если человек ранее переболел COVID-19.

"Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1679)
Теги:
Роспотребнадзор, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия


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