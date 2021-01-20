Путин на Крещение окунулся в прорубь - видео

Российский лидер почтил православную традицию, несмотря на сильный мороз. Путин перекрестился и трижды окунулся в воду. "Президент не изменяет традициям", - отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Как это происходило - смотрите в видео
Российский лидер почтил православную традицию, несмотря на сильный мороз. Путин перекрестился и трижды окунулся в воду. "Президент не изменяет традициям", - отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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