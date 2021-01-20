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Массовая вакцинация от COVID-19

В России приступили к регистрации третьей вакцины от коронавируса

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1681)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210120/250658496/V-Rossii-pristupili-k-registratsii-tretey-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

В августе в РФ зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи

ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. В российский Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук, сообщает РИА Новости.

"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", – отметил глава Центра имени Чумакова Российской академии наук Михаил Мурашко.

В августе в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V", с декабря им прививают население.

Позже регистрацию получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – вакцина "ЭпиВакКорона". Скоро россияне смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1681)
Теги:
Вакцина, Россия


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