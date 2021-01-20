В России приступили к регистрации третьей вакцины от коронавируса

В августе в РФ зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи

ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. В российский Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук, сообщает РИА Новости.

"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", – отметил глава Центра имени Чумакова Российской академии наук Михаил Мурашко.

В августе в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V", с декабря им прививают население.

Позже регистрацию получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – вакцина "ЭпиВакКорона". Скоро россияне смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.