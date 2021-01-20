Вакцинированным гражданам России могут позволить выезжать за рубеж

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Российские власти работают над вопросом выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова РИА Новости.

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В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре 2020 года.

"Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж", – сказала Москалькова.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире.