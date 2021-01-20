16:31 20 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Массовая вакцинация от COVID-19

Вакцинированным гражданам России могут позволить выезжать за рубеж

© photo: Sputnik
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1683)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/14/250657330.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210120/250660079/Vaktsinirovannym-rossiyanam-mogut-pozvolit-vyezzhat-za-rubezh.html

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Российские власти работают над вопросом выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова РИА Новости.

ЕС подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V">>

В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре 2020 года.

Массовая вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Kirill Braga
В России приступили к регистрации третьей вакцины от коронавируса

"Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж", – сказала Москалькова.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1683)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снежная зима в Бакуриани
Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото
Задача - выжить : неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Задача - выжить: неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться