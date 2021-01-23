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В России произведено уже 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Россия
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По словам вице-премьера страны, в первом квартале этого года от коронавируса будет привито 20 миллионов россиян

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В России произведено уже более 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Могу сказать, что уже сейчас произведено 7,6 миллиона доз вакцины, 2,1 миллиона поставлены в регионы страны", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, разница объясняется тем, что эти объемы вакцины произведены в разное время. Для обеспечения качества и безопасности вакцины она проходит контроль качества, а уже потом выпускается для использования.

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© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov
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Вице-премьер также заявила, что в РФ работают уже 2 250 пунктов вакцинации от COVID-19.

"На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1 300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2 250", – сказала Голикова.

Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина


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