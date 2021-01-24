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Лавров посоветуется с врачами насчет прививки от коронавируса - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1689)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210124/250689553/Lavrov-posovetuetsya-s-vrachami-naschet-privivki-ot-koronavirusa---video.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветуется с врачами насчет прививки от коронавируса. Подробнее о том, что заявил министр иностранных дел России - смотрите в видео

Свой комментарий глава российского МИД сделал во время недавней пресс-конференции, когда у него спросили о возможности вернуться к встречам в офлайн. Лавров отметил, что пока у него есть антитела, поскольку он переболел коронавирусом в легкой форме. Что заставило министра задуматься о вакцине – смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1689)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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