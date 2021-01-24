Лавров посоветуется с врачами насчет прививки от коронавируса - видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветуется с врачами насчет прививки от коронавируса. Подробнее о том, что заявил министр иностранных дел России - смотрите в видео

Свой комментарий глава российского МИД сделал во время недавней пресс-конференции, когда у него спросили о возможности вернуться к встречам в офлайн. Лавров отметил, что пока у него есть антитела, поскольку он переболел коронавирусом в легкой форме. Что заставило министра задуматься о вакцине – смотрите в видео.