Лавров посоветуется с врачами насчет прививки от коронавируса - видео

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Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветуется с врачами насчет прививки от коронавируса. Подробнее о том, что заявил министр иностранных дел России - смотрите в видео
Свой комментарий глава российского МИД сделал во время недавней пресс-конференции, когда у него спросили о возможности вернуться к встречам в офлайн. Лавров отметил, что пока у него есть антитела, поскольку он переболел коронавирусом в легкой форме. Что заставило министра задуматься о вакцине – смотрите в видео.