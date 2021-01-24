16:22 24 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Россия

Учения сторожевого корабля в Балтийском море - видео

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/18/250689524.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210124/250689569/Ucheniya-storozhevogo-korablya-v-Baltiyskom-more---video.html

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый" провел учения по отражению атаки с воздуха. Подробнее - смотрите в видео

Тренировки в Балтийском море проходили днем и ночью, в сложных погодных условиях при плохой видимости. Моряки целились по условному противнику с помощью приборов. Роль "неприятеля" исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27. Их атаку отбивали с помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик".

Теги:
Военно-морские учения, Военные учения, Военные учения, международная безопасность, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Акция протеста в Тбилиси против ограничений и запретов из-за коронавируса - видео
Акция протеста в Тбилиси против ограничений и запретов из-за коронавируса - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться