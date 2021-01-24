Учения сторожевого корабля в Балтийском море - видео

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Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый" провел учения по отражению атаки с воздуха. Подробнее - смотрите в видео
Тренировки в Балтийском море проходили днем и ночью, в сложных погодных условиях при плохой видимости. Моряки целились по условному противнику с помощью приборов. Роль "неприятеля" исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27. Их атаку отбивали с помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик".