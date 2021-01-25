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Судно-трубоукладчик Фортуна - строительство Северного потока - 2

Возобновлены работы по строительству "Северного потока - 2" в водах Дании

© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk
Россия
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (105)
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства газопровода в водах Дании, передает РИА Новости.

"Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", – говорится в сообщении.

Строительство трубопровода Северный поток 2
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Строящее "Северный поток - 2" судно покинуло место укладки труб

"Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", – добавил оператор.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Судно на шельфе Балтийского моря по газопроводу Северный поток 2
© AP Photo / Bernd Wuestneck
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток - 2"

Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров – в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока - 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца – компании "КВТ-Рус".

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (105)


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