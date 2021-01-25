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Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Россия
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Темы:
Новости из России (1554)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210125/250701288/Sputnikzapuskaet-vTelegramnovostnoy-kanal-na-angliyskom-yazyke.html

Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью мультимедийных возможностей Telegram для освещения политики, бизнеса, топовых мировых экономических тенденций, новостей по обороне и безопасности, космосу, здравоохранению и другим тем для широкой аудитории.

Мессенджер Telegram
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира, главные новости дня, новости из России, курьезные происшествия, а также заглядывать за кулисы мировых событий. Мы предложим читателю выдержки из наших самых интересных эксклюзивных интервью с высшими должностными лицами правительств разных стран, представителями бизнеса, политиками, лидерами общественного мнения, аналитиками и экспертами.

Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, начиная от государственных визитов до акций протеста, террористических атак и вспышек инфекций.

Вы можете найти Sputnik в Telegram и подписаться на наш аккаунт по адресу @sputniknewsint

Информационное агентство Sputnik является частью крупнейшего российского средства массовой информации – "России сегодня". Наши новостные ленты, которые публикуются на разных языках (английском, русском, арабском, китайском, испанском и фарси), предоставляют уникальные возможности для глобальной аудитории.

Sputnik производит собственный мультимедийный контент и вещает на более чем 30 языках. Кроме того, радио Sputnik обеспечивает более 800 часов радиопрограмм каждый день, которые охватывают более 130 городов в 34 странах мира. Эксклюзивный контент для новостных лент также предоставляют региональные редакции (медиацентры) в Вашингтоне, Каире, Пекине и Монтевидео.

Темы:
Новости из России (1554)


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