Российский "Спутник V" добрался до Сирии - видео

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На авиабазе Хмеймим началась добровольная вакцинация российских военнослужащих. Препарат "Спутник V" доставлен в Сирию в соответствии с количеством заявок
Многие из военных в Сирии приняли решение сделать прививку перед возвращением в Россию, чтобы обезопасить свои семьи. Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после укола первым компонентом будет введена вторая часть прививки. После прохождения всех этапов военным выдадут сертификаты о вакцинации со всеми необходимыми данными.