Российский "Спутник V" добрался до Сирии - видео

Многие из военных в Сирии приняли решение сделать прививку перед возвращением в Россию, чтобы обезопасить свои семьи. Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после укола первым компонентом будет введена вторая часть прививки. После прохождения всех этапов военным выдадут сертификаты о вакцинации со всеми необходимыми данными.