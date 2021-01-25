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Российский "Спутник V" добрался до Сирии - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210125/250705510/Rossiyskiy-Sputnik-V-dobralsya-do-Sirii---video.html

На авиабазе Хмеймим началась добровольная вакцинация российских военнослужащих. Препарат "Спутник V" доставлен в Сирию в соответствии с количеством заявок

Многие из военных в Сирии приняли решение сделать прививку перед возвращением в Россию, чтобы обезопасить свои семьи. Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после укола первым компонентом будет введена вторая часть прививки. После прохождения всех этапов военным выдадут сертификаты о вакцинации со всеми необходимыми данными.

Теги:
Сирия, Сирия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Россия, Россия


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