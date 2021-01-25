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Вакцина Спутник V

Индия завершила второй этап испытаний российской вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Алексей Куденко
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1692)
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По словам индийского посла в РФ, две фазы испытаний "Спутник V" завершились успешно, началась третья

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрируют в Индии после третьего этапа испытаний, сообщило РИА Новости со ссылкой на индийского посла в Москве Венкатеша Варма.

"Сотрудничество Индии и РФ в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", – сказал он.

По словам Варма, две фазы испытаний "Спутник V" завершились успешно, началась третья.

"Как только она будет завершена, пройдет регистрация, и она будет производиться для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", – сказал дипломат.

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© photo: Sputnik / George Zimarev
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"Как только третья фаза испытаний "Спутник V" будет завершена и она получит разрешения, мы видим возможность для производства вакцины, используя индийские мощности для Индии, для России, для всего мира... У нас расположены значительные мощности по производству вакцин - около 60 процентов от мирового производства", - отметил посол.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1692)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Индия, Россия


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