Индия завершила второй этап испытаний российской вакцины "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрируют в Индии после третьего этапа испытаний, сообщило РИА Новости со ссылкой на индийского посла в Москве Венкатеша Варма.

"Сотрудничество Индии и РФ в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", – сказал он.

По словам Варма, две фазы испытаний "Спутник V" завершились успешно, началась третья.

"Как только она будет завершена, пройдет регистрация, и она будет производиться для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", – сказал дипломат.

"Как только третья фаза испытаний "Спутник V" будет завершена и она получит разрешения, мы видим возможность для производства вакцины, используя индийские мощности для Индии, для России, для всего мира... У нас расположены значительные мощности по производству вакцин - около 60 процентов от мирового производства", - отметил посол.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.