Россия увеличивает экспортную пошлину на пшеницу: как это отразится на Грузии

Рост цен на пшеницу власти Грузии планируют сбалансировать программой субсидирования, чтобы не допустить роста стоимости хлеба

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Россия повышает ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, говорится в постановлении Кабинета министров РФ.

"Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке", – говорится в документе.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из РФ за пределы ЕАЭС. "Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", – отмечается в сообщении.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу – на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Россия – экспортер пшеницы номер один

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 80% от импорта этого зерна.

Например, в 2019 году Грузия закупила примерно 700 тысяч тонн пшеницы, из них около 550 тысячи тонн из России.

Пшеница ввозится в Грузию по морю – через порты Батуми и Поти, сухопутную границу – КПП "Верхний Ларс", и по железной дороге со стороны Азербайджана.

Несмотря на это, Грузия смотрит и на рынки других стран. Как только произойдут существенные изменения цен в России, страна диверсифицирует рынок и будет закупать зерно в других странах.

Власти Грузии субсидируют производство хлеба

Правительство Грузии накануне приняло решение увеличить с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта весом 50 килограмм, чтобы не допустить роста цен на хлеб.

"Новая программа субсидирования охватывает период с 1 февраля по 1 апреля и позволяет сохранить цену на хлеб. Компании будут поставлять заводам мешок муки по 53 лари, чтобы хлеб не вырос. Если бы не государственная субсидия, цена на хлеб выросла бы на 15-20 тетри", – ранее говорил исполняющий директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава.

По его словам, повышение субсидий стало необходимо из-за роста цен на пшеницу, в результате чего стоимость мешка муки выросла с 63 до 68 лари.

Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).