Ученые России помогут в создании миниатюрной электроники будущего

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Ученые из Владивостока, из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а также Киотского университета (Япония) решили совместно создать лабораторию спин-орбитроники мирового уровня - она позволяет разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники и опытные устройства на базе университета, пишет РИА Новости со ссылкой на вуз.

Спин-орбитроника — это относительно новое направление. Оно получило развитие после 2007 года, когда была вручена Нобелевская премия за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления, квантовомеханического явления в тонких металлических пленках, состоящих из чередующихся ферромагнитных и проводящих немагнитных слоев.

"В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) откроют международный центр междисциплинарных исследований, где ведущие российские и зарубежные специалисты будут разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники (спинтроники и спин-орбитроники) для высокопроизводительных энергоэффективных вычислений и телекоммуникаций. Там же будут развивать экспериментальное наукоемкое производство, внедрять разработки на российских предприятиях и готовить новое поколение высококвалифицированных исследователей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководителем лаборатории стал профессор Киотского университета Теуро Оно, занимающийся проблемой магнитных наноматериалов с начала 90-х годов ХХ века.

Оно считает, что разработанные решения должны обогатить фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, позволить существенно снизить энергопотребление вычислительной техники и увеличить ее быстродействие, что соответствует требованиям к будущим системам обработки больших данных и искусственного интеллекта.

Проректор ДВФУ по науке, координатор и ответственный исполнитель проекта Александр Самардак уверен, что совместные проекты гарантируют не только работу над научными задачами глобального масштаба, но и шанс подготовить новое поколение молодых исследователей.

"На базе лаборатории мы планируем реализовать полный технологический цикл: от научно-исследовательских работ в сфере спинтроники и спин-орбитроники до испытаний и, возможно, опытного производства экспериментальных образцов трековой памяти и логических элементов для нового поколения электроники. Наши близкие соседи, такие как Китай, Южная Корея, Тайвань, а также крупные производители электроники, уже проявляют интерес к имеющимся разработкам и готовы к деловому сотрудничеству по ряду перспективных направлений", — отметил Самардак, слова которого приводятся в сообщении.