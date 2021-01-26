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Кирилл Вышинский

Вышинский выпустил книгу о почти 500-х днях в застенках Киева

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210126/250712268/Vyshinskiy-vypustil-knigu-o-pochti-500-kh-dnyakh-v-zastenkakh-Kieva.html

По словам автора, это искренний рассказ о том, как чувствует себя человек, попавший тюрьму, и что помогает ему держаться

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. В Москве вышла в свет книга исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…".

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Название книги – строка из анекдота, который Вышинский упомянул в письме коллегам-журналистам по медиагруппе из СИЗО в Киеве в марте 2019 года: "Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" — это про меня".

Кирилл Вышинский
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Кирилл Вышинский

Как считает сам автор, книга - точно не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно - и мгновенно изменить жизнь человека.

"Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена "35 на 35" точно получится.  И больше всего я хочу рассказать про современную Украину, после Майдана 2014 -  какой я знал её до ареста, работая в Киеве, и какой я увидел её в тюрьме и из тюрьмы", - отметил Вышинский в авторском предисловии к книге. 

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в аннотации к книге написала: "Кирилл Вышинский – один из главных символов украинского сопротивления, замечательный журналист и настоящий боец – написал книгу обо всем этом. К прочтению обязательна".

С 26 января книга поступила в онлайн-книжные сети.

Кирилл Вышинский
Ilya Pitalev
Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября вернулся в Россию.

Теги:
книга, Россия, Кирилл Вышинский


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