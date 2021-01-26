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Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210126/250714631/Lavrov-Rossiya-zainteresovana-v-uglublenii-dialoga-s-Iranom-po-Karabakhu.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео

Об этом глава российского МИД сообщил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве. О чем беспокоились оба министра? И какова главная цель турне Зарифа по странам Азии? Подробнее - смотрите в видео.

Теги:
Сергей Лавров, Лавров, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Россия, Россия


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