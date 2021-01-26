Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху

Об этом глава российского МИД сообщил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве. О чем беспокоились оба министра? И какова главная цель турне Зарифа по странам Азии? Подробнее - смотрите в видео.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео
Об этом глава российского МИД сообщил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве. О чем беспокоились оба министра? И какова главная цель турне Зарифа по странам Азии? Подробнее - смотрите в видео.
По словам автора, это искренний рассказ о том, как чувствует себя человек, попавший тюрьму, и что помогает ему держаться
В воскресенье вечером в стамбульском районе Бешикташ вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий рассказал, что с 20 января в России стартовала кампания по набору иностранных абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в вузы страны за счет бюджета РФ
Разработанные проекты должны обогатить фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, надеются ученые
Акция проходит на площадке перед администрацией правительства Грузии, которую участники превратили в импровизированное место работы за неимением другой возможности зарабатывать себе на жизнь
Забастовку объявили рабочие-контрактники, которые недовольны условиями заключенных с ними трудовых договоров и размером зарплаты
Правительство ужесточает контроль при въезде в страну для прибывших из-за границы, поскольку с февраля открывает свое воздушное пространство
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