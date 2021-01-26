Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео

Об этом глава российского МИД сообщил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве. О чем беспокоились оба министра? И какова главная цель турне Зарифа по странам Азии? Подробнее - смотрите в видео.