В Москве отменили часть коронавирусных ограничений

В силе остается требование онлайн-режима для пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В российской столице смягчили часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Москвы.

Перевод 30 процентов сотрудников столичных предприятий на удаленку теперь становится рекомендацией. При этом в силе остается требование онлайн-режима для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Также отменяется запрет на работу клубов, баров и ресторанов ночью. Ранее заведения не могли принимать посетителей с 23 часов вечера до шести часов утра. Требования по рассадке и другие санитарные предписания Роспотребнадзора для общепита остаются в силе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация улучшается. В течение последней недели число новых случаев заражения в Москве не превышало двух-трех тысяч в день, а количество госпитализаций снизилось на тысячу. В стационарах для пациентов с COVID-19 впервые с лета прошлого года свободна половина коек.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг – создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", – отметил он.

С 22 января в столице снова работают музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Театры, кинотеатры и концертные залы получили возможность продавать до 50 процентов билетов вместо 25. Власти также сняли ограничения по работе детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах. В очном формате могут учиться студенты.