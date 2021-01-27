13:08 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
Город Москва. Столица России. Садовнический мост и вид на Москва-сити

В Москве отменили часть коронавирусных ограничений

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1698)
7910
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249370707.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210127/250719534/V-Moskve-otmenili-chast-koronavirusnykh-ogranicheniy-.html

В силе остается требование онлайн-режима для пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В российской столице смягчили часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Москвы.

Эпидемия коронавируса - женщина в маске гуляет по улице с собакой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 742

Перевод 30 процентов сотрудников столичных предприятий на удаленку теперь становится рекомендацией. При этом в силе остается требование онлайн-режима для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Также отменяется запрет на работу клубов, баров и ресторанов ночью. Ранее заведения не могли принимать посетителей с 23 часов вечера до шести часов утра. Требования по рассадке и другие санитарные предписания Роспотребнадзора для общепита остаются в силе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация улучшается. В течение последней недели число новых случаев заражения в Москве не превышало двух-трех тысяч в день, а количество госпитализаций снизилось на тысячу. В стационарах для пациентов с COVID-19 впервые с лета прошлого года свободна половина коек.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг – создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", – отметил он.

С 22 января в столице снова работают музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Театры, кинотеатры и концертные залы получили возможность продавать до 50 процентов билетов вместо 25. Власти также сняли ограничения по работе детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах. В очном формате могут учиться студенты.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1698)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Нищета страшнее вируса: столицу Грузии захлестнула волна протестов - видео
Нищета страшнее вируса: Тбилиси захлестнула волна протестов - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться