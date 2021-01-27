В России намерены создать электронную базу иностранных работников и их работодателей

Нововведения призваны упростить процедуры, связанные с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также создать единый механизм легализации их труда в России

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Электронную базу иностранных сотрудников и их работодателей планируется создать в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В ведомстве отмечают, что подготовили соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. Между тем данная идея уже получила одобрение в правительстве.

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", – сказали в министерстве.

В министерстве пояснили, что новшества призваны упростить процедуры, связанные с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также создать единый механизм легализации их труда в России.

Примечательно, что за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.