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Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС

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video : Ruptly / Roscosmos
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250722775.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210127/250722793/Pryamaya-translyatsiya---astronavty-vykhodyat-v-kosmos-s-borta-MKS.html
Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС
Смотрите на кадрах прямой трансляции, как астронавты 64-й экспедиции с борта МКС выходят в открытый космос
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2406368&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250722775.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2021-01-27T14:00Z

Смотрите на кадрах прямой трансляции, как астронавты 64-й экспедиции с борта МКС выходят в открытый космос

Теги:
МКС, Роскосмос, Космос, наука


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