Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС

Смотрите на кадрах прямой трансляции, как астронавты 64-й экспедиции с борта МКС выходят в открытый космос
Смотрите на кадрах прямой трансляци выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе
В исполнении русского хора грузинская песня, восхвалающая любовь, зазвучала особенно красиво и по-новому
Не успели еще убрать с Пушкинской площади мусор после акций 23 января, как патриотическая общественность завела свой плач Ярославны: "Потеряли мы нашу молодежь! Недоглядели. Вот оно, тлетворное влияние Запада"
Нововведения призваны упростить процедуры, связанные с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также создать единый механизм легализации их труда в России
Законодательные изменения рассматриваются в парламенте в ускоренном порядке, поскольку страна ждет первую партию вакцины уже к концу февраля
Особые поздравления Патриарха Саломе Зурабишвили заслужила потому, что при крещении ее назвали Нино, и она носит два имени
Финансовое положение 60% принимавших участие в исследовании жителей Тбилиси ухудшилось во время пандемии коронавируса
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