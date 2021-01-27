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Прямая трансляция - выступление Владимира Путина в Давосе

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210127/250723897/Pryamaya-translyatsiya---vystuplenie-Vladimira-Putina-v-Davose.html
Прямая трансляция - выступление Владимира Путина в Давосе
Смотрите на кадрах прямой трансляци выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=93219682&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250723864.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2021-01-27T15:00Z

Смотрите на кадрах прямой трансляци выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Теги:
Владимир Путин, Путин, Россия, Россия


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