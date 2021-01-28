Кто и почему пытается раскачать ситуацию в России

При этом ставка на провоцирование власти на жестокость при разгоне несанкционированных акций уже играет против проекта "Навальный" — консолидируется только ядро самых отмороженных сторонников (то есть те, кто ради мечты о свержении Путина готов на любые "великие потрясения"), а многие сочувствующие смотрят на провокации с явным неодобрением. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство, и так негативно относившееся к Навальному, теперь оценивает его еще хуже, пишет автор РИА Новости.

Так зачем же делается ставка на эскалацию ситуации, если вместо роста популярности в обществе Навальный становится все более непопулярным?

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Может быть, причина в безвыходности ситуации — после ареста Навального решили пойти ва-банк, поставить все на кон? Нет, операторы проекта прекрасно понимали, что он с большой долей вероятности будет арестован. Более того, они ускорили его возвращение в Россию для того, чтобы запустить новый сезон сериала "Битва добра со злом". Внешнеполитические мотивы (использовать тему "незаконного ареста" для давления на Россию) тут, конечно, важны, однако все же вторичны — главным в проекте была и остается внутрироссийская составляющая. То есть стремление дестабилизировать ситуацию, но на чем основана уверенность в способности Навального сделать это? Против него большинство народа, а уличные провокации власть в целом уже научилась аккуратно пресекать, то есть и они не дают возможности раскачать ситуацию.

Все просто — авторы проекта "Навальный" делают ставку на переворот. Да, причем сами этого не скрывают. Нет, не они должны быть его авторами — они рассчитывают на верхушечный переворот, то есть нечто похожее на смену власти в России в феврале-марте 1917-го, получившую название "Февральская революция". Надеются на раскол власти, на внутренний заговор, в результате которого Путина уберут его же соратники. Вот что говорит в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung правая рука Навального Леонид Волков, глава его штаба, давно уже перебравшийся в Европу:

"В режиме Путина есть некоторое разнообразие. Он играет в изощренную игру за власть. У него много подручных и приятелей, которые отвечают за одно или за другое. Их интересы он уравновешивает так, чтобы каждому было выгодно быть частью этой системы равновесия. Это сразу прекратит функционировать, когда Путина больше не будет. Поэтому мы весьма уверены, что добьемся успеха. Сценарий, согласно которому нам придется ждать, пока он умрет, является для нас наиболее неблагоприятным. Есть и другие модели. Например, может произойти переворот. <...> Равновесие выгоды и ущерба при Путине как верховном третейском судье меняется. В настоящий момент у каждого игрока есть выгода. Но если один из подручных заметит, что с Путиным он находится в тупике, что он больше не может перемещаться и что Путин требует от него все больше, этот человек задастся вопросом о том, действительно ли ему нужен Путин. И тогда он может начать искать единомышленников. <...> Все подручные конкурируют друг с другом. Они ненавидят друг друга. Поэтому я думаю, что, если Путин выйдет из уравнения, система потеряет равновесие — и у нас появится шанс".

То есть все предельно откровенно: ставка на то, что система власти, выстроенная Путиным, отторгнет Путина, ударит ему в спину. Роль Навального в этой схеме — создать условия для этого переворота, напугать власть так сильно, чтобы в ней созрел заговор по устранению первого лица.

В подобных построениях нет ничего нового — по ним работают едва ли не с самого начала президентства Путина, после того как он лишил власти и влияния на нее олигархов. После ареста Ходорковского в 2003-м, после перемещения Путина в кресло премьера в 2008-м, накануне его выдвижения в президенты в 2011-м, после Крыма в 2014-м — всегда делалась ставка на раскол власти. То есть вся уличная протестная активность, все разоблачения "тайн" и "злодеяний" Путина, все санкции как против России в целом, так и против чиновников и бизнесменов преследовали только одну цель — расколоть власть, сформировать внутри нее условия для заговора и избавиться от Путина.

Для реваншистов из числа олигархов, потерявших посты чиновников и эмигрантов (из обоих групп) это была личная война с президентом. Для Запада (то есть для части атлантических элит) это была часть работы по сдерживанию и ослаблению России. Ничего личного — если люди из России рассказывают вам о том, как можно убрать вашего сильного противника, вы как минимум внимательно их выслушаете. А как максимум будете всячески помогать им — более того, начнете выстраивать свою стратегию по их рекомендациям.

Так было, например, в ходе Первой мировой войны, когда либеральная и великосветская оппозиция рассказывала союзникам (англичанам и французам) о том, как бездарно руководит страной император Николай, в какие сети немецкой разведки попало его окружение и он сам. И о том, что лучшие люди готовы взять на себя ответственность за страну, — на что английские и французские "братья" понимающе кивали и всячески одобряли. Но откровенно давить на императора — главнокомандующего союзной им армией — Лондону и Парижу было не с руки, поэтому внутрироссийский верхушечный заговор созрел лишь при тайной поддержке друзей из Антанты. После победы "революции" видные борцы с режимом Гучков и Милюков пришли к власти, но уже через несколько месяцев потеряли ее, а к концу года лишились и страны.

А откровенно подрывной работой в России тогда занимались страны, с которыми мы воевали, — Германия и Австро-Венгрия. Талантливому публицисту и теоретику, переквалифицировавшемуся в авантюристы и агенты спецслужб, Парвусу (жалкой пародией на которого является Волков) давали деньги на издание большевистских газет, на стачки и забастовки. Пломбированный вагон с Лениным был позже, когда царя свергли, а смута уже разгоралась в России.

Этот исторический опыт греет сердца англосаксонских стратегов, тем более что в глобализированном мире и возможности влияния возросли.

Вот и работают уже долгие годы по накатанной схеме: слушают сначала Березовского, потом Ходорковского, теперь Навального, а заодно и сотни, даже тысячи поддерживающих их "лучших людей" что в эмиграции, что в России. Те рассказывают им о том, как падает поддержка Путина в народе, как сильны противоречия в российских элитах в целом и между башнями Кремля в частности, как надо еще надавить и поднажать...

И так продолжается уже очень много лет — безо всякого результата. Точнее, даже с прямо противоположным результатом: Путин за эти годы стал только опытнее и сильнее, доверие к нему прошло испытание временем, Россия окрепла и получила пусть и не полный, но заметный иммунитет от внешнего влияния. Однако ставка на раскол продолжается, может быть, потому, что наши противники никуда не торопятся?

Нет, они просто не понимают природу власти в России. И западные "партнеры", и наши "борцы с режимом" делают ставку на раскол власти, но не понимают, что такое власть в России. Путают власть и элиту. На Западе правят элиты, которых, конечно, волнует фамилия канцлера Германии или президента США (но только если это несогласованный выскочка Трамп), однако за многовековую историю их родов сменилось уже много разного вида "властей" и даже государств. В постсоветской России власть тоже изначально взяли "элиты" — смесь самозванцев, нуворишей и проходимцев активно оттесняла даже остатки разгромленного и ослабленного чиновничества.

Но с приходом Путина начался процесс вытеснения "элит" от власти, которая постепенно стала концентрироваться в руках служивых людей, то есть сословия государственных служащих. Даже супербогатые главы госкорпораций — по сути своей государственные служащие, и они это хорошо понимают. Потому что Путин ставил их на корпорации не ради их личного обогащения, а для наведения порядка в этих до того фактически приватизированных монополиях, для того, чтобы они наполняли бюджет и работали на развитие страны.

Класс "государевых людей" пока что далек от идеала, кадровая работа с ним только выстраивается в систему, но он формируется как национальный и государственно мыслящий. В нынешнем составе служивого класса могут быть самые разные взгляды на управление страной, могут быть люди самых разных деловых и личных качеств, однако никакого раскола и заговора в его рядах (тем более если брать высший уровень) не будет. Не только потому, что служивые люди понимают роль и вклад Путина в восстановление и укрепление России, но и потому, что они прекрасно видят, кто именно делает ставку на раскол и предательство во власти. Эти так называемые элиты — даже не просто офшорная аристократия, а уже откровенная пятая колонна, мечтающая вернуть свое золотое время, годы, когда они правили разваливающейся Россией. Ни народ, ни его власть не дадут им ни одного шанса на это.

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