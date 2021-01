Кто и почему пытается раскачать ситуацию в России

При этом ставка на провоцирование власти на жестокость при разгоне несанкционированных акций уже играет против проекта "Навальный" — консолидируется только ядро самых отмороженных сторонников (то есть те, кто ради мечты о свержении Путина готов на любые "великие потрясения"), а многие сочувствующие смотрят на провокации с явным неодобрением. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство, и так негативно относившееся к Навальному, теперь оценивает его еще хуже, пишет автор РИА Новости.

Так зачем же делается ставка на эскалацию ситуации, если вместо роста популярности в обществе Навальный становится все более непопулярным?

Может быть, причина в безвыходности ситуации — после ареста Навального решили пойти ва-банк, поставить все на кон? Нет, операторы проекта прекрасно понимали, что он с большой долей вероятности будет арестован. Более того, они ускорили его возвращение в Россию для того, чтобы запустить новый сезон сериала "Битва добра со злом". Внешнеполитические мотивы (использовать тему "незаконного ареста" для давления на Россию) тут, конечно, важны, однако все же вторичны — главным в проекте была и остается внутрироссийская составляющая. То есть стремление дестабилизировать ситуацию, но на чем основана уверенность в способности Навального сделать это? Против него большинство народа, а уличные провокации власть в целом уже научилась аккуратно пресекать, то есть и они не дают возможности раскачать ситуацию.