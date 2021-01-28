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Вакцинация от COVID-19

Эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составила более 91%

© photo: Sputnik / Павел Львов
Россия
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Российский Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Эпидемиологическая эффективность вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" составляет более 91% – это показывает промежуточный анализ данных пострегистрационных исследований, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FB
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"В настоящий момент у нас уже есть данные по промежуточному анализу эпидемиологической эффективности вакцины по результатам идущей в настоящий момент третьей фазы. Эти данные в процессе публикации, я надеюсь, что будут доступны для широкой научной общественности в течение следующих нескольких недель. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста", – сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

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Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов 20 января сообщал, что пострегистрационные испытания вакцины еще продолжаются, но набор добровольцев уже завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, первый компонент – 33 тысячи человек.

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