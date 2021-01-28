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Василий Лановой

Зараженного COVID-19 Ланового перевели в реанимацию

© photo: Sputnik / Alexander Natruskin
Россия
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Артист заболел коронавирусом в начале января, у него диагностировали пятипроцентное поражение легких

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Известного актера театра и кино, Народного артиста СССР Василия Ланового, ранее госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимацию, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Юрий Лахин
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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"Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться", — сказал собеседник агентства.

Лановой заразился коронавирусом в начале января, у него диагностировали пятипроцентное поражение легких. Артиста госпитализировали в одну из московских больниц вместе с супругой Ириной Купченко.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года, служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он является Лауреатом Ленинской премии, Герой Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", завкафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.

Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.

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