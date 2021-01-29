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В память о 872 днях блокады: над Санкт-Петербургом прогремел салют - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210129/250738311/V-pamyat-o-872-dnyakh-blokady-nad-Sankt-Peterburgom-progremel-salyut---video.html

В небе над Санкт-Петербургом прогремел салют в память о 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Подробнее - смотрите в видео

Каждый из 30 артиллерийских залпов был именным: в честь дня прорыва осады, в честь жителей города, в честь полководцев Ленинградского фронта и другие. Салют запустили с Большого пляжа Петропавловской крепости. Также в память о погибших был зажжен огонь на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Теги:
Санкт-Петербург, история, ВОВ, Россия, Россия


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