Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху

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Президент РФ Владимир Путин попросил международное сообщество помочь Нагорному Карабаху. Подробнее о том, что заявил президент России - смотрите в видео
Президент России имел в виду гуманитарную помощь, которая нужна пострадавшим в результате конфликта районам. Задач много – от возвращения беженцев до восстановления разрушенных домов и исторических объектов. Фрагмент заявления Путина во время Давосского форума в онлайн-формате – смотрите в видео.