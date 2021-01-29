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Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху

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Президент РФ Владимир Путин попросил международное сообщество помочь Нагорному Карабаху. Подробнее о том, что заявил президент России - смотрите в видео

Президент России имел в виду гуманитарную помощь, которая нужна пострадавшим в результате конфликта районам. Задач много – от возвращения беженцев до восстановления разрушенных домов и исторических объектов. Фрагмент заявления Путина во время Давосского форума в онлайн-формате – смотрите в видео.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Владимир Путин, Путин, Россия, Россия


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