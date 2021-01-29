Лавров о планах Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку - видео

Россия будет приветствовать возвращение США в ядерную сделку. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал свое заявление на встрече со своим иранским коллегой, которая состоялась на этой неделе в Москве. Журналисты задали вопрос Лаврову про нынешнее американское руководство. Что глава МИД России думает про Байдена и его ближайшие планы во внешней политике – смотрите в видео.