Лавров о планах Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку - видео

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Россия будет приветствовать возвращение США в ядерную сделку. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал свое заявление на встрече со своим иранским коллегой, которая состоялась на этой неделе в Москве. Журналисты задали вопрос Лаврову про нынешнее американское руководство. Что глава МИД России думает про Байдена и его ближайшие планы во внешней политике – смотрите в видео.