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Лавров о планах Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210129/250738709/Lavrov-o-planakh-Vashingtona-vernutsya-v-iranskuyu-yadernuyu-sdelku---video.html

Россия будет приветствовать возвращение США в ядерную сделку. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал свое заявление на встрече со своим иранским коллегой, которая состоялась на этой неделе в Москве. Журналисты задали вопрос Лаврову про нынешнее американское руководство. Что глава МИД России думает про Байдена и его ближайшие планы во внешней политике – смотрите в видео.

Теги:
ядерная программа, США, Иран, Сергей Лавров, Лавров


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