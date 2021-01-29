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Студенты в университете

Российские вузы возвращаются к очному обучению

© photo: Sputnik / Ilya Averianov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210129/250739790/Rossiyskie-vuzy-vozvraschayutsya-k-ochnomu-obucheniyu.html

Ректорам приказано принять меры по профилактике коронавируса, включая обеспечение условий для обработки рук

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. С 7 февраля высшие учебные заведения России могут вернуться к очному обучению, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноразования РФ.

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Как говорится в приказе ведомства, учеба должна возобновиться по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, но вузы должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ректорам также приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в вуз, в места общего пользования, столовые, санузлы, термометрию, запрет на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, контроль за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривание учебных помещений во время перерывов.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.



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