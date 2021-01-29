Российские вузы возвращаются к очному обучению

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. С 7 февраля высшие учебные заведения России могут вернуться к очному обучению, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноразования РФ.

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Как говорится в приказе ведомства, учеба должна возобновиться по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, но вузы должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ректорам также приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в вуз, в места общего пользования, столовые, санузлы, термометрию, запрет на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, контроль за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривание учебных помещений во время перерывов.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.