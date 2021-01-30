НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва - видео

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Западные политики не устают говорить о мифической "российской угрозе", не стало исключением и очередное заявление главы НАТО. Смотрите в видео, в чем снова обвиняют Россию и как на его слова отреагировали в Москве
Генеральный секретарь НАТО призвал альянс увеличить расходы на оборону. По мнению Йенса Столтенберга, это необходимо, чтобы противостоять различным вызовам и угрозам. Среди них он назвал Россию, Китай и терроризм.
В Москве не раз отрицали обвинения НАТО в агрессии, терпеливо повторяя западным коллегам, что Россия не с кем не намерена воевать. Однако, НАТО продолжает называть Россию угрозой.