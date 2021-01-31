Как семилетняя сноубордистка покоряет горнолыжные трассы - видео

На счету семилетней Василисы Ермаковой уже три рекорда России и семь золотых медалей в соревнованиях по сноуборду. Юная спортсменка впервые встала на доску, когда ей было всего 3 года. С тех самых пор девочка делает фантастические успехи в спорте.
Смотрите в видео, как маленькая девочка ловко управляется со сноубордом. Ей очень нравится этот вид зимнего спорта, где она демонстрирует большие успехи
На счету семилетней Василисы Ермаковой уже три рекорда России и семь золотых медалей в соревнованиях по сноуборду. Юная спортсменка впервые встала на доску, когда ей было всего 3 года. С тех самых пор девочка делает фантастические успехи в спорте.
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