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Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19

Исследование о влиянии вакцины от коронавируса на онкобольных проведут в России

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (773)
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Тем, у кого рак только выявлен, гораздо важнее своевременно начать лечение от него, нежели делать прививку, заявил онколог

ТБИЛИСИ, 1 фев - Sputnik. Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями планируется начать в течение месяца – полутора, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Ранее сообщалось, что пациентам, у которых выявлены злокачественные новообразования, необходимо осторожно подойти к прививкам вакциной "спутник V", поскольку сейчас мало информации о ее влиянии на организм, при этом уточнялось, что противопоказаний при онкологии этот препарат не имеет.

Врач рассматривает рентген
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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"Мы разработали уже фактически дизайн исследования, вот-вот начнём, может быть, месяц-полтора", – сказал Каприн в эфире радио "Говорит Москва".

Уже формируются группы больных, которые примут участие в испытаниях. Главный внештатный онколог Росси уточнил при этом, что еще ни в одной стране мира не начаты исследования вакцины от коронавируса на онкобольных.

Как уточнил Андрей Каприн, прививка от COVID-19 не нужна тем, у кого онкологическое заболевание выявлено недавно, больным, которые проходят лучевую терапию или агрессивную химиотерапию. тем, у кого болезнь в стадии ремиссии, прививаться также нет необходимости.

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© photo: Sputnik / Kirill Braga
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Главный внештатный онколог пояснил, что тем, у кого рак только выявлен, гораздо важнее своевременно начать лечение от него, нежели делать прививку. 

Он особ подчеркнул, что тем, у кого есть онкологическое заболевание, в обязательном порядке перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Делать прививку без предварительной консультации с врачом категорически нельзя, как и скрывать от медиков наличие онкологии.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, препарат создан специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (773)
Теги:
Рак, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Россия


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