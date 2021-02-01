Как миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре в Карабахе - видео

Миротворцы круглосуточно досматривают автомобили и следят за движением по главной транспортной артерии, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. Всего для контроля режима прекращения огня в регионе миротворцы установили 27 наблюдательных постов. Каждый из них построен как небольшая крепость и оборудован всем необходимым для проживания и защиты военных.