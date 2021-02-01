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Как миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре в Карабахе - видео

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (239)
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video : Ministry of Defence of Russia
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210201/250760198/Kak-mirotvortsy-obespechivayut-bezopasnost-v-Lachinskom-koridore-v-Karabakhe--video.html

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео

Миротворцы круглосуточно досматривают автомобили и следят за движением по главной транспортной артерии, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. Всего для контроля режима прекращения огня в регионе миротворцы установили 27 наблюдательных постов. Каждый из них построен как небольшая крепость и оборудован всем необходимым для проживания и защиты военных.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (239)
Теги:
Миротворцы, Россия, Россия, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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