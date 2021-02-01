10:48 01 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск

У берегов Сахалина идет спасательная операция 40 рыбаков, дрейфующих на льдине

© photo: Sputnik / Сергей Красноухов
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1561)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/01/250760291.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210201/250760332/U-beregov-Sakhalina-idet-spasatelnaya-operatsiya-40-rybakov-dreyfuyuschikh-na-ldine.html

Вопреки предупреждению об угрозе, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В итоге оторванными от берега оказались около 40 человек

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Спасательная операция 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, идет у берегов Сахалина, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Тающий ледник
© CC0 / Pixabay
Жизнь на "Молодежке": старые и новые ловушки Антарктиды

"Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек. Ситуация находится на постоянном контроле в правительстве Сахалинской области", – сообщили в правительстве, отметив, что большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района образовалась из-за сильного волнения в Охотском море.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В Спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки, сообщает пресс-служба.

Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.

Темы:
Новости из России (1561)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках
Протесты против ковид-ограничений в Тбилиси - фото
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре - видео
Как миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре в Карабахе - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться