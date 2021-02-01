У берегов Сахалина идет спасательная операция 40 рыбаков, дрейфующих на льдине

Вопреки предупреждению об угрозе, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В итоге оторванными от берега оказались около 40 человек

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Спасательная операция 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, идет у берегов Сахалина, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Сахалинской области.

"Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек. Ситуация находится на постоянном контроле в правительстве Сахалинской области", – сообщили в правительстве, отметив, что большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района образовалась из-за сильного волнения в Охотском море.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В Спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки, сообщает пресс-служба.

Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.