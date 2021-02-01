У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков, застрявших на льдине в Охотском море

В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Порядка 100 рыбаков спасатели сняли со льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее сообщалось, что рыбаки оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.

"Часть из них переправилась самостоятельно, остальных на берег доставили спасатели. Всего около 100 человек. В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки", – говорится в сообщении.