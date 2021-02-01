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В Москве показали прототип российского летающего такси - видео

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© video: Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210201/250765533/V-Moskve-pokazali-prototip-rossiyskogo-letayuschego-taksi---video.html

В российской столице представили прототип первого летающего такси. Созданный в России электрический беспилотник способен подняться на высоту около 150 метров и может разогнаться до 200 километров в час

Максимальная грузоподъемность аппарата – 300 килограммов, а на одной зарядке он может пролететь до 100 километров.

В первую очередь создатели российских дронов-такси уделили внимание безопасности пассажиров – в аппарате есть защитная капсула для людей, баллистический парашют, а также закрытые электродвигатели.

Разработчики надеются, что их продукт будет намного выгоднее и экологичнее обычных автомобильных такси. Ведь бензин дрону не нужен - поэтому передвижение по воздуху будет гораздо быстрее, чем на обычном такси, и поездка будет стоить дешевле.

Теги:
Авиатакси, Такси, технологии, Россия, Россия


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