В Москве показали прототип российского летающего такси - видео

В российской столице представили прототип первого летающего такси. Созданный в России электрический беспилотник способен подняться на высоту около 150 метров и может разогнаться до 200 километров в час

Максимальная грузоподъемность аппарата – 300 килограммов, а на одной зарядке он может пролететь до 100 километров.

В первую очередь создатели российских дронов-такси уделили внимание безопасности пассажиров – в аппарате есть защитная капсула для людей, баллистический парашют, а также закрытые электродвигатели.

Разработчики надеются, что их продукт будет намного выгоднее и экологичнее обычных автомобильных такси. Ведь бензин дрону не нужен - поэтому передвижение по воздуху будет гораздо быстрее, чем на обычном такси, и поездка будет стоить дешевле.