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Упаковки вакцины Спутник-V

Минздрав Армении одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Россия
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210202/250770588/Minzdrav-Armenii-odobril-primenenie-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-Sputnik-V.html

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Армянский Минздрав одобрил применение российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Данное решение зафиксировано в указе Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, также отметили в РФПИ.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии,  Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, Иране, ОАЭ,  Республике Гвинея и Тунисе.

"Число государств-партнеров России по СНГ, которые разрешили применение вакцины "Спутник V" на своей территории, постоянно увеличивается. Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом", – приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Россия зарегистрировала вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" выше 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Российский Минздрав в январе 2021 года также выдал разрешение на проведение клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", появление которой запланировано на февраль этого года. Как заявлял Дмитриев, "Спутник V" – это не один препарат, а платформа вакцин.

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