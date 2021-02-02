Бутина вышла на пикет у Дома приемов МИД в поддержку журналистов в Латвии

Акция прошла перед началом переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде, которая находится в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина провела возле Дома приемов МИД одиночный пикет, чтобы привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова и притеснениям русскоязычных журналистов в Латвии, пишет РИА Новости.

Эта акция состоялась перед началом переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде, которая находится в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ.

"Я здесь, чтобы привлечь ее (Линде. – Прим. ред.) внимание к бесправию, происходящему в Латвии с нашими соотечественниками, латвийскими журналистами. Это семь человек, которых 3 декабря жестко обыскали. Против них возбудили уголовные дела за сотрудничество с российскими СМИ", – рассказала Бутина журналистам.

По ее словам, таким образом латвийские власти пытаются заткнуть людям рот и не дать высказать альтернативную точку зрения.

"Страшно себе представить мир, где правит только одна точка зрения. Поэтому я сегодня здесь", – добавила Бутина.

Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась в ОБСЕ, которая выступает гарантом прав и свобод для граждан Европы, и просила дать разъяснение по этой ситуации, однако ответа не последовало.

"Мы требуем этого ответа. Я надеюсь, что мое присутствие сегодня с этим говорящим за себя плакатом все-таки вызовет реакцию. ОБСЕ должна осудить то, что происходит в Латвии с нашими соотечественниками, и принять соответствующие меры", – подчеркнула Бутина. На плакате, который она держала в руках, по-английски написано: "Остановите давление на журналистов в Латвии".

Власти балтийских стран постоянно чинят препятствия работе российских СМИ. Как отмечал российский МИД, в действиях Таллина, Риги и Вильнюса явно видны признаки скоординированности, а случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления этих стран о приверженности принципам демократии и свободы слова.

В декабре русскоязычных латвийских журналистов, в том числе сотрудничающих с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, сейчас журналисты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. "Sputnik Латвия" и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Российский МИД назвал действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Кроме того, санкции, в нарушении режима которых обвиняют журналистов, носят персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, то есть не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.