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Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210203/250779870/Lavrov-nazval-situatsiyu-s-Navalnym-instsenirovkoy-so-storony-Zapada---video.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать ситуацию с Алексеем Навальным инсценировкой со стороны Запада. Подробнее - смотрите в видео

Глава МИД России подчеркнул, что Германия до сих пор не предоставила доказательств, что оппозиционера якобы отравили.

20 августа 2020 года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позже его перевезли на лечение в Германию, где немецкие военные медики заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы “Новичок”. Но доказательств не предоставили.

В Москве обвинения Берлина отрицают. Полное заявление Лаврова - смотрите в видео.

Теги:
Алексей Навальный, Россия, Сергей Лавров, Лавров


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