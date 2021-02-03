Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада - видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать ситуацию с Алексеем Навальным инсценировкой со стороны Запада. Подробнее - смотрите в видео

Глава МИД России подчеркнул, что Германия до сих пор не предоставила доказательств, что оппозиционера якобы отравили.

20 августа 2020 года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позже его перевезли на лечение в Германию, где немецкие военные медики заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы “Новичок”. Но доказательств не предоставили.

В Москве обвинения Берлина отрицают. Полное заявление Лаврова - смотрите в видео.