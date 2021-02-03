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Здание МИД РФ

В МИД РФ оценили возможность введения Западом новых санкций против России

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Россия
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Новости из России (1567)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210203/250784478/V-MID-RF-otsenili-vozmozhnost-vvedeniya-Zapadom-novykh-sanktsiy-protiv-Rossii-.html

Им не важна суть вопроса, им нужен любой повод, и если его нет – они его придумают, заявила Захарова

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность введения Западом антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, заявила, что этим странам не нужен повод для таких шагов.

Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада - видео
© video: Sputnik
Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада - видео

"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Это политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться", – сказала дипломат в эфире "Соловьев LIVE".

Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого многие страны, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить его.

МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Но только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания от крупных штрафов до арестов.

Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.

Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.

Темы:
Новости из России (1567)


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