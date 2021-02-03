Песков: исследования российской вакцины от COVID-19 подтверждают ее надежность

В статье отмечается, что препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованные в журнале Lancet результаты исследований российский вакцины от коронавируса "Спутник V" подтверждают ее надежность и эффективность, передает РИА Новости.

Меркель высказалась о публикации Lancet о вакцине "Спутник V">>

Научный английский журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В статье отмечается, что препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надёжность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе и подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", — сказал Песков журналистам.

Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.

В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.