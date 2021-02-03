18:18 03 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9805
  • 100 RUB4.3571
  • USD3.3072
Поиск
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово

Россия возобновляет авиарейсы в Азербайджан и Армению

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Россия
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210203/250785729/Rossiya-vozobnovlyaet-aviareysy-v-Azerbaydzhan-i-Armeniyu.html

Согласно постановлению правительства России, разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С 15 февраля российские власти возобновят прямое авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля>>

Еврейский центр Гилель
© Sputnik / Levan Avlabreli
Посольство Израиля приветствует снятие Грузией ограничений на авиасообщение

Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, решение приняли по представлению оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В кабмине уточнили, что разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван.

Кроме того, с 8 февраля до трех рейсов увеличится количество регулярных полетов из Москвы в Бишкек.

Также принято решение возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличить количество авиарейсов в Минск.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Сторонники Грузинского марша пытались ворваться в резиденцию президента - видео
Сторонники "Грузинского марша" пытались ворваться в резиденцию президента - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться