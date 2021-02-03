Россия возобновляет авиарейсы в Азербайджан и Армению

Согласно постановлению правительства России, разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С 15 февраля российские власти возобновят прямое авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

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Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, решение приняли по представлению оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В кабмине уточнили, что разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван.

Кроме того, с 8 февраля до трех рейсов увеличится количество регулярных полетов из Москвы в Бишкек.

Также принято решение возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличить количество авиарейсов в Минск.