Bloomberg оценил успехи российской экономики во время пандемии

Причиной этому могло стать решение властей не вводить локдаун в стране во второй половине года, предполагают в издании

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Российская экономика преодолела меньший спад в сравнении с большей частью крупнейших мировых экономик на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году, передает агентство Bloomberg.

Причиной этому могло стать решение властей не вводить локдаун в стране во второй половине года, предполагают в издании.

Поясняется, что за минувший год валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. По исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем прогнозировали специалисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%.

Представители СМИ сосредоточили внимание на том, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в РФ действовал жесткий локдаун, а также когда в мире резко снизился спрос на нефть.

В Bloomberg подсчитали, что сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. Однако в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – три процента.

Примечательно, что до этого аналитики агентства проследили за 17 странами на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. РФ в финальном рейтинге заняла второе место.

Эксперты заявили о надежном бюджетном профиле и хорошей инвестиционной позиции – 30%, а также солидном запасе международных валютных резервов ЦБ – 587,1 миллиарда. Риск дефолта сведен к минимуму. Более того, авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг – 14% ВВП. Значимым преимуществом является и недооцененный рубль, который, по мнению аналитиков, имеет большой потенциал укрепления.