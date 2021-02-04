"Роскосмос" предложил ученым подготовить полет людей на Луну

В рамках этой миссии животных планируется отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Российская госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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Для этого "Роскосмос" предлагает запустить в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях.

"Роскосмос" направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата "Бион-М" номер 2, чтобы получить уникальные данные о воздействии на живые существа и организмы длительного полета за пределами геомагнитного поля и тем самым начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним космическим полетам", – сказал собеседник агентства.

Обсуждение предложения прошло в Москве 2 февраля. Решение должно быть принято в течение месяца, уточнил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о ранее анонсированном главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным проекте "Ковчег", в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. В связи с тем, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии "Бион-М" номер 2. В рамках этой миссии животных (мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы) планируется отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс планеты.

В свою очередь на высотах выше 17 тысяч километров, куда предлагается отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.

В настоящее время нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли. Самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля "Аполлон-17". Астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12,5 суток. Советский "Зонд-5" с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими Луну, провел в полете 6,5 суток. Полеты "Зонда-6" и -7 продолжались до 7 дней.