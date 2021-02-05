"Желаем успехов" – Захарова о новом проекте бывших журналистов Sputnik Эстония

Больше года назад журналисты Sputnik Эстония были вынуждены прекратить работу из-за давления эстонских властей.

Сотрудникам агентства угрожали уголовным преследованием за сотрудничество с медиахолдингом "Россия сегодня". Новый ресурс Sputnik Meedia полностью независим.

"Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", – заявила руководитель нового ресурса Елена Черышева.

Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников.