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"Желаем успехов" – Захарова о новом проекте бывших журналистов Sputnik Эстония

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"Желаем успехов" – так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запуск Sputnik Meedia – нового проекта бывшей команды Sputnik Эстония

Больше года назад журналисты Sputnik Эстония были вынуждены прекратить работу из-за давления эстонских властей.

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© video: Sputnik
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Сотрудникам агентства угрожали уголовным преследованием за сотрудничество с медиахолдингом "Россия сегодня". Новый ресурс Sputnik Meedia полностью независим.

"Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", – заявила руководитель нового ресурса Елена Черышева.

Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников.

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Теги:
Sputnik, Мария Захарова, права журналистов, пресса, СМИ, Эстония


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