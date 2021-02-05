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Массированная DDoS-атака: сайт Росгвардии взломали сразу из 16 стран

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Россия
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В Росгвардии отметили, что это не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Хакеры атаковали сайт Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) в ночь на 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Массированная DDoS-атака производилась из-за рубежа и длилась три часа.

Георгий Гахария
© Sputnik / STRINGER
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Отмечается, что это "не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне", ранее DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января этого года.

В Росгвардии рассказали, что угроза исходила с территории нескольких европейских стран, но все попытки нарушить работу силовиков удалось нейтрализовать.

Восемнадцатого января DDoS-нападению подвергся сайт ФСИН. Тогда сообщалось, что источники агрессии располагались в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корее, Сингапуре, Канаде и Индии.

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