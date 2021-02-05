Новый тип кредитов предложили ввести в России

Кредит в рамках новой услуги смогут получить граждане, которые не имеют средств на оплату услуг адвоката

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Новый тип кредитов – ссуда на судебные расходы – может появиться в России. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская газета".

Согласно документу, кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. В случае, если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", – подчеркнул член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.