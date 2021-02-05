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Новый тип кредитов предложили ввести в России

© photo: Sputnik / Evgeny Biatov
Россия
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Новости из России (1571)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210205/250802524/Novyy-tip-kreditov-predlozhili-vvesti-v-Rossii--.html

Кредит в рамках новой услуги смогут получить граждане, которые не имеют средств на оплату услуг адвоката

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Новый тип кредитов – ссуда на судебные расходы – может появиться в России. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская газета".

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Согласно документу, кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. В случае, если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", – подчеркнул член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.

Темы:
Новости из России (1571)


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