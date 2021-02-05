Российские ученые нашли мощные антитела против COVID-19

Эти антитела имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства, уверены в РАН

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили антитела против COVID-19 нового типа, "обезвреживающие" вирус сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на главу РАН Александра Сергеева.

В медицине во время пандемии одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли".

"Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", — сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".

По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".

Отмечается, что экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.