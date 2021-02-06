Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве встретился с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем. Смотрите в видео, как прошли переговоры

По итогам переговоров глава МИД РФ заявил, что обе стороны высказали заинтересованность в продолжении диалога, но также отметил, что дальнейшая деградация отношений чревата негативными и непредсказуемыми последствиями.

"С обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. Таких вопросов немало. Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями", - сказал Сергей Лавров.

Жозеп Боррель находится в эти дни в Москве с официальным визитом. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года.