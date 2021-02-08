Путин распорядился изменить порядок финансирования науки в России

Глава российского государства поручил кардинально изменить подход к финансированию науки из бюджета

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин распорядился подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны, сообщает РИА Новости.

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На заседании совета по науке и образованию президент отметил, что здесь необходимо учитывать опыт сложных технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Также Путин поручил своей администрации и кабмину изменить механизмы управления научно-технической политикой государства.

"Предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета безопасности", — добавил глава государства.

По его словам, необходимо создать коллектив, готовый к любым работам, чтобы укрепить механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технического развития.

Помимо этого, Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах.