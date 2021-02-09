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Отправка вакцины Sputnik V от COVID-19 за границу

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Темы:
Новости из России (1576)
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Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 19 января провело для разработчиков "Спутника V" научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, и в Брюсселе ее получили, пишет РИА Новости.

Медсестра достаёт ампулу с вакциной против COVID-19 Спутник V
© photo: Sputnik / Илья Ilya Naymushyn
Российская вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС

Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 19 января провело для разработчиков "Спутника V" научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС. РФПИ сделал это через десять дней — 29 января.

"Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA", — пояснили в РФПИ.

Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что запрос еще не поступал.

Отмечается, что в случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.

В данное время на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, но они еще не подавали заявки (в ближайшее время это может сделать J&J).

Так страны ЕС смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. Есть план к концу лета привить около 70% европейцев. Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

Темы:
Новости из России (1576)


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