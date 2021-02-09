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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу: Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
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Российское гиперзвуковое оружие президент Владимир Путин презентовал в послании Федеральному собранию в 2018 году

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основу сил неядерного сдерживания в Росии составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, передает РИА Новости.

Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” показали на видео>>

Российское гиперзвуковое оружие в 2018 году презентовал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. В первую очередь речь шла о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", — рассказал Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом армии.

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

Российский фрегат произвел пуск гиперзвуковой ракеты в Белом море
video : Ministry of Defence of Russia
Российский фрегат произвел пуск гиперзвуковой ракеты в Белом море - видео

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

Темы:
Новости из России (1577)


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