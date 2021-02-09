Поступить в вузы России стало в пять раз легче: что такое суперсервис для иностранцев?

Данара Курманова, Sputnik.

Российские университеты каждый год проводят конкурсный отбор на бесплатное обучение по квоте правительства РФ среди абитуриентов-иностранцев. Однако в этот раз приемная кампания сильно изменилась – впервые иностранцы, которые хотят учиться в России, могут пройти всю процедуру отбора онлайн, зарегистрировавшись на специальном образовательном суперсервисе.

Приемная кампания стартовала 20 января и закончится только 20 февраля. В Россотрудничестве зафиксировали большой поток заявок абитуриентов из самых разных государств. Что такое суперсервис и как он облегчает поступление для студентов из СНГ, разбирался Sputnik.

Что дает суперсервис

Суперсервис – это онлайн-платформа, через которую иностранные абитуриенты могут подать заявку для поступления в любой вуз России. Как объяснил в интервью Sputnik заместитель руководителя агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов, действует данный механизм по принципу единого окна.

"Это такая унифицированная система приема иностранных граждан. В этом году она находится в опытной эксплуатации, а к концу года будет уже запущена полностью", - сказал чиновник.

Сейчас благодаря суперсервису можно подать все документы для участия в программе, не выходя из дома, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Однако в скором времени сервис будет предоставлять полную информацию обо всех городах России и их инфраструктуре. Также на сервисе будут публиковаться объявления о работе для иностранцев по специальности. Студенты, которые хотят подрабатывать, получат возможность профильного трудоустройства.

© Sputnik Кто хочет учиться в России

На данный момент суперсервис доступен на двух языках – русском и английском. Но в планах разработчиков добавить и другие, чтобы потенциальные иностранные абитуриенты могли получить всю необходимую информацию о вузах и условиях проживания и обучения в России на родных языках.

Снижаем издержки, решаем проблемы

Главная проблема, с которой сталкиваются многие студенты-иностранцы, - это тонкости миграционной политики. Ведь для каждой страны действуют свои правила: кому-то нужна виза, а кому-то достаточно встать на миграционный учет, но важно сделать это в течение строго определенного промежутка времени. Получить консультацию по всем этим вопросам заранее тоже можно будет на суперсервисе.

Запуск онлайн-платформы сокращает множество барьеров, которые иногда возникали перед талантливой молодежью в прошлом, отмечает пресс-служба Россотрудничества. Раньше, чтобы пройти отбор в российский вуз, нужно было приходить на промежуточные этапы конкурса не менее 5 раз. Однако не все поступающие живут в городах, где находятся филиалы Россотрудничества, кто-то проживает в сельской местности, а значит каждая поездка требует финансовых затрат. Теперь же подать документы, пройти тестирование и видеособеседование можно даже с мобильного телефона, установив приложение.

Впрочем, не всем потенциальным студентам удобен онлайн-формат, особенно если дома нет условий для сдачи теста или возникают проблемы с доступом к интернету. "Но не нужно беспокоиться, мы оставим опцию прохождения отбора очно, обязательно будем все варьировать, - говорит Павел Шевцов. – Важно, чтобы проходить отбор было комфортно".

Плюсы пандемии

Всего за две недели на суперсервис поступило более 20 тысяч заявок. Почти 40% из них – из стран ближнего зарубежья.

"Спрос к российскому образованию в странах СНГ всегда был устойчиво высок, но в этот раз мы видим прирост еще и в силу пандемических условий, которые сложились по всему миру, - говорит Павел Шевцов. – Студенты обращают внимание, что России удается успешно преодолевать пандемию (цифры по коронавирусу об этом свидетельствуют), организовать учебный процесс. Поэтому интерес к обучению в России стал больше, однако называть конкретные цифры рано, так как отбор еще идет".

Популярные направления для иностранных студентов связаны с медициной. По статистике, которую агентство "Россотрудничество" предоставило агентству Sputnik, в ТОП-5 самых востребованных направлений суперсервиса вошли лечебное дело и стоматология.

К слову, многие участники онлайн-отбора – это студенты, которые уже учились или учатся в российских вузах и хотят дальше продолжить получать образование в России. 13% от общего количества заявок, например, составляют магистерские программы. Один из участников отбора в данной категории – это Данил Никуленко из Грузии. Сейчас Даниил заканчивает программу бакалавриата в РУДН – и в магистратуру хочет поступить на ту же специальность в тот же университет.

"Я решил продолжать учиться в России, потому что мне нравится система преподавания, у меня здесь много друзей, - говорит он. – Поэтому я зарегистрировался в суперсервисе и подал документы в начале февраля. Это удобно: быстро нашел сайт, легко подать заявку, указаны все контакты, если нужно получить информацию. Надеюсь пройти отбор и дальше учиться на факультете международных отношений".