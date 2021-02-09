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Поступить в вузы России стало в пять раз легче: что такое суперсервис для иностранцев?

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Россия
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В Россотрудничестве рассказали о промежуточных итогах приемной кампании для иностранных абитуриентов. Впервые иностранцы могут пройти весь отбор онлайн

Данара Курманова, Sputnik.

Российские университеты каждый год проводят конкурсный отбор на бесплатное обучение по квоте правительства РФ среди абитуриентов-иностранцев. Однако в этот раз приемная кампания сильно изменилась – впервые иностранцы, которые хотят учиться в России, могут пройти всю процедуру отбора онлайн, зарегистрировавшись на специальном образовательном суперсервисе.

Приемная кампания стартовала 20 января и закончится только 20 февраля. В Россотрудничестве зафиксировали большой поток заявок абитуриентов из самых разных государств. Что такое суперсервис и как он облегчает поступление для студентов из СНГ, разбирался Sputnik.

Что дает суперсервис

Суперсервис – это онлайн-платформа, через которую иностранные абитуриенты могут подать заявку для поступления в любой вуз России. Как объяснил в интервью Sputnik заместитель руководителя агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов, действует данный механизм по принципу единого окна.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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"Это такая унифицированная система приема иностранных граждан. В этом году она находится в опытной эксплуатации, а к концу года будет уже запущена полностью", - сказал чиновник.

Сейчас благодаря суперсервису можно подать все документы для участия в программе, не выходя из дома, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Однако в скором времени сервис будет предоставлять полную информацию обо всех городах России и их инфраструктуре. Также на сервисе будут публиковаться объявления о работе для иностранцев по специальности. Студенты, которые хотят подрабатывать, получат возможность профильного трудоустройства.

Кто хочет учиться в России
© Sputnik
Кто хочет учиться в России

На данный момент суперсервис доступен на двух языках – русском и английском. Но в планах разработчиков добавить и другие, чтобы потенциальные иностранные абитуриенты могли получить всю необходимую информацию о вузах и условиях проживания и обучения в России на родных языках.

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Главная проблема, с которой сталкиваются многие студенты-иностранцы, - это тонкости миграционной политики. Ведь для каждой страны действуют свои правила: кому-то нужна виза, а кому-то достаточно встать на миграционный учет, но важно сделать это в течение строго определенного промежутка времени. Получить консультацию по всем этим вопросам заранее тоже можно будет на суперсервисе.

Брифинг председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николая Свентицкого
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Запуск онлайн-платформы сокращает множество барьеров, которые иногда возникали перед талантливой молодежью в прошлом, отмечает пресс-служба Россотрудничества. Раньше, чтобы пройти отбор в российский вуз, нужно было приходить на промежуточные этапы конкурса не менее 5 раз. Однако не все поступающие живут в городах, где находятся филиалы Россотрудничества, кто-то проживает в сельской местности, а значит каждая поездка требует финансовых затрат. Теперь же подать документы, пройти тестирование и видеособеседование можно даже с мобильного телефона, установив приложение.

Впрочем, не всем потенциальным студентам удобен онлайн-формат, особенно если дома нет условий для сдачи теста или возникают проблемы с доступом к интернету. "Но не нужно беспокоиться, мы оставим опцию прохождения отбора очно, обязательно будем все варьировать, - говорит Павел Шевцов. – Важно, чтобы проходить отбор было комфортно".

Плюсы пандемии

Всего за две недели на суперсервис поступило более 20 тысяч заявок. Почти 40% из них – из стран ближнего зарубежья.

"Спрос к российскому образованию в странах СНГ всегда был устойчиво высок, но в этот раз мы видим прирост еще и в силу пандемических условий, которые сложились по всему миру, - говорит Павел Шевцов. – Студенты обращают внимание, что России удается успешно преодолевать пандемию (цифры по коронавирусу об этом свидетельствуют), организовать учебный процесс. Поэтому интерес к обучению в России стал больше, однако называть конкретные цифры рано, так как отбор еще идет".

Сильное и классическое - преимущества высшего образования в России - видео
© Sputnik / Alex Shlamov
"Сильное и классическое" - преимущества высшего образования в России - видео

Популярные направления для иностранных студентов связаны с медициной. По статистике, которую агентство "Россотрудничество" предоставило агентству Sputnik, в ТОП-5 самых востребованных направлений суперсервиса вошли лечебное дело и стоматология.

К слову, многие участники онлайн-отбора – это студенты, которые уже учились или учатся в российских вузах и хотят дальше продолжить получать образование в России. 13% от общего количества заявок, например, составляют магистерские программы. Один из участников отбора в данной категории – это Данил Никуленко из Грузии. Сейчас Даниил заканчивает программу бакалавриата в РУДН – и в магистратуру хочет поступить на ту же специальность в тот же университет.

"Я решил продолжать учиться в России, потому что мне нравится система преподавания, у меня здесь много друзей, - говорит он. – Поэтому я зарегистрировался в суперсервисе и подал документы в начале февраля. Это удобно: быстро нашел сайт, легко подать заявку, указаны все контакты, если нужно получить информацию. Надеюсь пройти отбор и дальше учиться на факультете международных отношений".



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